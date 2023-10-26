12 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (40), yakalandı.
Giriş: 26.10.2023 - 13:19 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:20
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (40), yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 'karşılıksız çek düzenleme' suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., yakalandı. A.K., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.