Türkiye Cumhuriyeti'nin 'doğum belgesi'ni, Ankara'ya ulaştırmak için yola çıktılar ANKARA'danAmasya'yagelerek, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin 'doğum belgesi' olan Amasya Tamimi'nin bir örneğini alan 7 bisikletli, yeniden yola çıktı. 329 kilometre pedal çevirerek Ankara'ya ulaşacak olan bisikletliler, 29 Ekim'de Amasya Tamimi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Müze Müdürlüğü'ne teslim edecek.

ANKARA'danAmasya'yagelerek, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin 'doğum belgesi' olan Amasya Tamimi'nin bir örneğini alan 7 bisikletli, yeniden yola çıktı. 329 kilometre pedal çevirerek Ankara'ya ulaşacak olan bisikletliler, 29 Ekim'de Amasya Tamimi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Müze Müdürlüğü'ne teslim edecek.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında; Ankara'dan Amasya'ya gelen 7 bisikletçi, Amasya Tamimi'nin yazıldığı Saraydüzü Kışla Binası'nın önünde Amasya Vali Yardımcısı Adem Ünal'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum belgesi Amasya Tamimi'nin bir örneğini aldı. Amasya Tamimi'nin yanı sıra 15'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı ile Amasya Belediyesi'nden Türk bayrağı da teslim alan bisikletçiler, yeniden yola çıktı. 329 kilometre pedal çevirerek Ankara'ya ulaşacak olan 7 bisikletli, 29 Ekim'de aldıkları Amasya Tamimi ile Türk bayraklarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Müze Müdürlüğü'ne teslim edecek.

'AMASYA TAMİMİ, CUMHURİYET'E GİDEN İLK BELGEYDİ'

Muzaffer Ceyhan, "Ankara'dan 7 bisikletçi olarak Amasya'ya geldik. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında halkımızın heyecanına, heyecan katmak istedik. Ata'mız, 1919'da Samsun'a çıktıktan 24 gün sonra Amasya'ya geldiğinde bir genelge yayınladı. Amasya Tamimi, Cumhuriyet'e giden ilk belgeydi. Bu belgenin bir örneğini, şanlı Türk bayrağımızı Amasya Valiliği'mizden, Belediye Başkanlığı'mızdan ve 15'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'mızdan teslim alarak Amasya, Çorum, Kırıkkale ve Ankara istikametini takip ederek, 329 kilometrelik bisiklet sürüşü yaparak, 29 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi'ne teslim edeceğiz" diye konuştu.