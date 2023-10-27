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        Amasya´da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı klibi

        AMASYA'nınSuluova ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Cumhuriyet'in 100'ncü yılına özel klip hazırlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:41 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:45
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        Amasya´da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı klibi
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        AMASYA'nınSuluova ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Cumhuriyet'in 100'ncü yılına özel klip hazırlandı.

        '100´üncü yılda Suluova' temalı klipte öğrencilerden doktora, sporculardan ev kadınına, esnaftan TIR şoförüne, tarım işçilerinden, okuma yazma kursuna katılan kadınlara, avukattan, maden işçisine ve Kore gazisine kadar çok sayıda vatandaş yer aldı. Kliptekiler, Cumhuriyet ile ilgili düşüncelerini aktardı. Birlik ve beraberlik mesajları verilen klipte, "Cumhuriyet demek biz demek" vurgusu yapıldı..

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