Amasya'da çeşitli suçlardan aranan 18 hükümlü yakalandı

AMASYA'daçeşitlisuçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda 67 kişi, gözaltına alındı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü tutuklandı, diğerleri salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile ilçe jandarma komutanlıklarınca, 23-27 Ekim tarihleri arasında aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda aralarında birden 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu 67 şüpheli yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü 18 kişi cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.