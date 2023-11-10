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        Otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı

        AMASYA´dadere yatağına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:50
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        Otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı
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        AMASYA´dadere yatağına uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam Gözlek mevkiinde meydana geldi. D.Ş.´nin (25) kontrolünü yitirdiği 34 HFA 035 plakalı otomobil, dere yatağına uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki S.Ş. (21) ve G.Ş. (67) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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