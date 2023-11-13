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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        AMASYA´daMustafa Us (65), yalnız yaşadığı evinin banyosunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:20
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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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        AMASYA´daMustafa Us (65), yalnız yaşadığı evinin banyosunda ölü bulundu.

        Şeyhcui Mahallesi Enes Sokak´ta 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan Mustafa Us´un pencerelerinin açık olduğunu görüp, akşam saatlerinden beri banyosundan gelen su sesini duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingirin kapıyı açmasıyla eve giren polis ekipleri, Mustafa Us´u banyoda hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Us´un hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Us'ün kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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