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        Yangında bağ evi kül oldu

        AMASYA'da çıkan yangında tek katlı bağ evi, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:30
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        Yangında bağ evi kül oldu
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        AMASYA'da çıkan yangında tek katlı bağ evi, kullanılamaz hale geldi.

        Suluova ilçesi Bayırlı köyünde Nazif Barutçu'ya ait tek katlı bağ evinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbarla bölgeye Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. Yangın 30 dakika süren müdahale ile söndülürken, bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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