Yangında bağ evi kül oldu
AMASYA'da çıkan yangında tek katlı bağ evi, kullanılamaz hale geldi.
AMASYA'da çıkan yangında tek katlı bağ evi, kullanılamaz hale geldi.
Suluova ilçesi Bayırlı köyünde Nazif Barutçu'ya ait tek katlı bağ evinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbarla bölgeye Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. Yangın 30 dakika süren müdahale ile söndülürken, bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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