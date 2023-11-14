Kamyonet köprüde askıda kaldı; anne ve kızı yaralandı AMASYA´dayoldan çıkan kamyonetin köprü korkularında askıda kaldığı kazada, sürücüsü Esma Cebeci ile kızı Erva (5) yaralandı.

AMASYA´dayoldan çıkan kamyonetin köprü korkularında askıda kaldığı kazada, sürücüsü Esma Cebeci ile kızı Erva (5) yaralandı.

Kaza, Ziyaret beldesi köprüsünde meydana geldi. Esma Cebeci´nin kontrolünü yitirdiği 05 RC 696 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak köprü demirlerine çarparak askıda kaldı. Kazada, Cebeci ile yanındaki kızı Erva Cebeci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve kızı, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.