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        Kamyonet köprüde askıda kaldı; anne ve kızı yaralandı

        AMASYA´dayoldan çıkan kamyonetin köprü korkularında askıda kaldığı kazada, sürücüsü Esma Cebeci ile kızı Erva (5) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:30
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        Kamyonet köprüde askıda kaldı; anne ve kızı yaralandı
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        AMASYA´dayoldan çıkan kamyonetin köprü korkularında askıda kaldığı kazada, sürücüsü Esma Cebeci ile kızı Erva (5) yaralandı.

        Kaza, Ziyaret beldesi köprüsünde meydana geldi. Esma Cebeci´nin kontrolünü yitirdiği 05 RC 696 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak köprü demirlerine çarparak askıda kaldı. Kazada, Cebeci ile yanındaki kızı Erva Cebeci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve kızı, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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