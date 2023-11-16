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        Amasya'da otobüs devrildi: 27 yaralı

        AMASYA´nınGümüşhacıköy ilçesinde, taziye ziyaretinden dönen kişilerin bulunduğu otobüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 25 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 18:38 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:40
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        Amasya'da otobüs devrildi: 27 yaralı
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        AMASYA´nınGümüşhacıköy ilçesinde, taziye ziyaretinden dönen kişilerin bulunduğu otobüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 25 kişi yaralandı.

        Kaza bu akşam Gümüşhacıköy-Hamamözü karayolu Hıdırlar mevkisinde meydana geldi. Ercan Erdoğan yönetimindeki, Ankara Altındağ Belediyesine ait 06 AB 0174 plakalı otobüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 27 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Otobüste 33 yolcu olduğu ve bu kişilerin hayatını kaybeden Altındağ Belediye Meclis Üyesi Eylem Balcı´nın ailesine taziye ziyaretinden dönerken kaza yaptıkları belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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