Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Kapalı dükkanın önünden aldığı süpürgenin parasını göndermek için not bıraktı

        AMASYA'da,kapalı olan dükkanın önündeki süpürgeyi alan Nesrin Durak, 'Süpürge aldım. Hesabınıza atayım ara ağabey' diye not yazıp, telefon numarasını bıraktı. Dükkan sahibi Emre Kantarcı'nın aradığı Durak, süpürgenin tutarı olan 100 lirayı verilen hesaba yatırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapalı dükkanın önünden aldığı süpürgenin parasını göndermek için not bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA'da,kapalı olan dükkanın önündeki süpürgeyi alan Nesrin Durak, 'Süpürge aldım. Hesabınıza atayım ara ağabey' diye not yazıp, telefon numarasını bıraktı. Dükkan sahibi Emre Kantarcı'nın aradığı Durak, süpürgenin tutarı olan 100 lirayı verilen hesaba yatırdı.

        Yüzevler Mahallesi'nde iş yeri bulunan Emre Kantarcı, öğle saatlerinde, başka bir yere mal götürmek için dükkanını kapatıp gitti. Dükkanın önünde gördüğü süpürgeyi almak isteyen Nesrin Durak, Kantarcı'yı bulamayınca süpürgeyi alıp iş yerinin kapısına, 'Süpürge aldım. Hesabınıza atayım ara aağbey' yazılı not ve telefon numarasını bıraktı. Notu görünce şaşıran iş yeri sahibi Emre Kantarcı, "Başka bir müşterimin aldıkları malları aracına yüklemek için gittiğimde dükkanımı kilitlemiştim. Döndüğümde kapıda küçük bir notla karşılaştım ve çok şaşırdım. Müşterim dışarıda bulunan süpürgeye ihtiyacı olduğu için almış ve acelesi olduğu için de bekleyememiş ve not bırakmış. Çok duyarlı bir hareket. Kendisini aradığımda işinin çok yoğun ve acil gitmesi gerektiği için böyle bir şey yaptığını söyledi. Ben de kendisine duyarlı davranışından dolayı teşekkür ettim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek katma değerli ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek katma değerli ihracat açıklaması
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP

        Benzer Haberler

        Kapalı dükkanın önündeki süpürgeyi aldı "İbanınıza yollayayım tutarı" notun...
        Kapalı dükkanın önündeki süpürgeyi aldı "İbanınıza yollayayım tutarı" notun...
        Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Karakan'dan "yüzyıl" vurgusu:
        Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Karakan'dan "yüzyıl" vurgusu:
        Amasya'da polislerden sürpriz "Öğretmenler Günü" kutlaması
        Amasya'da polislerden sürpriz "Öğretmenler Günü" kutlaması
        AK Parti Milletvekili Çilez'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
        AK Parti Milletvekili Çilez'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
        Merzifon'da trafik denetimleri sürüyor
        Merzifon'da trafik denetimleri sürüyor
        Amasya Üniversitesinden Filistinliler için yardım kampanyası
        Amasya Üniversitesinden Filistinliler için yardım kampanyası