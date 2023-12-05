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        İçinde 5 bin lira olan cüzdan, sahibine teslim edildi

        AMASYA´dabir vatandaş tarafından bulunan içinde 5 bin TL bulunan cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:30
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        İçinde 5 bin lira olan cüzdan, sahibine teslim edildi
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        AMASYA´dabir vatandaş tarafından bulunan içinde 5 bin TL bulunan cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.

        Çelebi Mehmet Meydanı otopark girişinde dün, içinde 5 bin TL olan cüzdan bulan kişi, Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ulaşarak teslim etti. Daha sonra belediye ilan dairesi tarafından şehir genelinde yapılan anonslarla cüzdan sahibi Ayşegül Pala´ya ulaşıldı. Cüzdanının bulunduğunu öğrenen Pala, belediyeyi aradı. Zabıta Müdürlüğü´ne davet edilen Ayşegül Pala´ya cüzdanı tutanakla teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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