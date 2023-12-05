İçinde 5 bin lira olan cüzdan, sahibine teslim edildi
AMASYA´dabir vatandaş tarafından bulunan içinde 5 bin TL bulunan cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.
AMASYA´dabir vatandaş tarafından bulunan içinde 5 bin TL bulunan cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.
Çelebi Mehmet Meydanı otopark girişinde dün, içinde 5 bin TL olan cüzdan bulan kişi, Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ulaşarak teslim etti. Daha sonra belediye ilan dairesi tarafından şehir genelinde yapılan anonslarla cüzdan sahibi Ayşegül Pala´ya ulaşıldı. Cüzdanının bulunduğunu öğrenen Pala, belediyeyi aradı. Zabıta Müdürlüğü´ne davet edilen Ayşegül Pala´ya cüzdanı tutanakla teslim edildi.
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