TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı

AMASYA´dapolisin yol kontrolünde durdurduğu TIR´ın dorsesinde 1´i Bangladeş, 60´ı Afganistan uyruklu, 61 kaçak göçmen yakalandı.

Ağrı´dan İstanbul´a giden T.S. yönetimindeki 91 AB 706 İran plakalı TIR, öğle saatlerinde Taşova uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR´ın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 1´i Bangladeş, 60´ı Afganistan uyruklu olmak üzere 61 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü T.S. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edilirken, T.S.´nin işlemleri sürüyor.