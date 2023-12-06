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        TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı

        AMASYA´dapolisin yol kontrolünde durdurduğu TIR´ın dorsesinde 1´i Bangladeş, 60´ı Afganistan uyruklu, 61 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 06.12.2023 - 17:40
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        TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı
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        AMASYA´dapolisin yol kontrolünde durdurduğu TIR´ın dorsesinde 1´i Bangladeş, 60´ı Afganistan uyruklu, 61 kaçak göçmen yakalandı.

        Ağrı´dan İstanbul´a giden T.S. yönetimindeki 91 AB 706 İran plakalı TIR, öğle saatlerinde Taşova uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR´ın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 1´i Bangladeş, 60´ı Afganistan uyruklu olmak üzere 61 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü T.S. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edilirken, T.S.´nin işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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