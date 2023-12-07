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        Dorsesinde 61 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın şoförü tutuklandı

        AMASYA´da,dorsesinde 61 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın İran uyruklu şoförü Tohıd Sadegı Kondlajı (42), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:30
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        Dorsesinde 61 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın şoförü tutuklandı
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        AMASYA´da,dorsesinde 61 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın İran uyruklu şoförü Tohıd Sadegı Kondlajı (42), tutuklandı.

        Ağrı´dan İstanbul yönüne giden Tohıd Sadegı Kondlajı yönetimindeki 91 AB 706 İran plakalı TIR, dün polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde ülkeye yasa dışı girdikleri tespit edilen TIR´ın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen 1´i Bangladeş, 60´ı Afganistan uyruklu, 61 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü ise gözaltına alındı

        Öte yandan kaçak göçmenlerden 2'si, dün akşam hastanedeki sağlık raporu işlemlerinin ardından polis aracına götürülmek istenirken kaçtı. Polisin kısa sürede yakaladığı 2 göçmenin kaçış anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi´ne teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen TIR şoförü Tohıd Sadegı Kondlajı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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