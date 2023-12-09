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        Amasya'da 8 kaçak göçmen yakalandı

        AMASYA´dayurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 8 Afganistanlı yakalandı, organizatör şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:20
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        Amasya'da 8 kaçak göçmen yakalandı
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        AMASYA´dayurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 8 Afganistanlı yakalandı, organizatör şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

        Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden aldıkları 8 kaçak göçmeni İstanbul´a taşıyan minibüs, kent merkezi girişinde polis uygulama noktasını görünce durdu. Minibüs sürücüsü ve yanındaki 2 kişi, göçmenleri polis uygulama noktasını geçtikten sonra alacağını söyleyerek indirdi.

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri bu sırada minibüsten inen yaşları 15 ile 30 arasında değişen 8 kaçak göçmeni yakaladı. Ardından da kaçmak isteyen minibüs şoförü B. K. (25) ile yanındaki Ş.D. (38) ve R.G.'yi (46) yakalayarak, gözaltına aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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