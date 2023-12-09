Amasya'da sis kazaları: 4 yaralı
AMASYA´nınMerzifon ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
AMASYA´nınMerzifon ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Merzifon- Samsun kara yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşünce 4 farklı noktada trafik kazası yaşandı. Bir otobüs, 2 TIR, 2 kamyon, çekici ve 6 otomobilin karıştığı kazalarda 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mekki Ünlü, Yasin Koç, Fatma Şimşek ve Osman Şimşek, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazalar nedeniyle Merzifon-Samsun kara yolunda trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı. Trafik ekiplerinin çalışması ardından, ulaşım yeniden normale döndü.
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