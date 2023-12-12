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        Amasya'da seyir halindeki otomobil yandı

        AMASYA´da seyir halindeki otomobil alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 19:38 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:40
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        Amasya'da seyir halindeki otomobil yandı
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        AMASYA´da seyir halindeki otomobil alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. 

        Olay, bugün saat 17.00´da Akbilek Mahallesi´nde meydana geldi. Yunis Soylu yönetimindeki 05 HD 192 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Aracın ön tarafından dumanlar ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar yangına kovalarla su dökerek söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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