Otomobil bariyere çarpıp takla attı: 2 yaralı

AMASYA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ortadaki demir bariyere çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Kapıkaya mevkisinde meydana geldi. Ali Osman Özkan yönetimindeki 55 RA 447 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ortadaki demir bariyere çarptı. Takla atan otomobil ters döndü. Kazada otomobildeki Yasin Genç (49) ve Abdullah Küçük (60) yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.