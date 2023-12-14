Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Otomobil bariyere çarpıp takla attı: 2 yaralı

        AMASYA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ortadaki demir bariyere çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil bariyere çarpıp takla attı: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ortadaki demir bariyere çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, bugün Kapıkaya mevkisinde meydana geldi. Ali Osman Özkan yönetimindeki 55 RA 447 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ortadaki demir bariyere çarptı. Takla atan otomobil ters döndü. Kazada otomobildeki Yasin Genç (49) ve Abdullah Küçük (60) yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        Salda'da Mars'ı araştırıyorlar!
        Salda'da Mars'ı araştırıyorlar!
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Yılın en iyisi! Her yerden izlenebilecek
        Yılın en iyisi! Her yerden izlenebilecek
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti

        Benzer Haberler

        Fotoğraf çekmek isterken kayalıklardan uçuruma yuvarlandı, askeri helikopte...
        Fotoğraf çekmek isterken kayalıklardan uçuruma yuvarlandı, askeri helikopte...
        Amasya'da kayalıklardan düşen kişi helikopterle kurtarıldı
        Amasya'da kayalıklardan düşen kişi helikopterle kurtarıldı
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı'dan okul ziyareti
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı'dan okul ziyareti
        Gümüşhacıköy'de okul çağı işitme taraması başladı
        Gümüşhacıköy'de okul çağı işitme taraması başladı
        Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Amasya'da firari hükümlü yakalandı
        Amasya'da firari hükümlü yakalandı