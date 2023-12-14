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        Boğanın saldırdığı mezbaha çalışanı yaşamını yitirdi; o anlar kamerada

        AMASYA´da mezbaha çalışanı Kadir Bilen (58), boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:50
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        Boğanın saldırdığı mezbaha çalışanı yaşamını yitirdi; o anlar kamerada
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        AMASYA´da mezbaha çalışanı Kadir Bilen (58), boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Olay bugün öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan mezbahada meydana geldi. Kesim için mezbahaya getirilen boğa, araçtan indirildikten sonra görevli Kadir Bilen'e saldırdı. Boğanın boynuzlarıyla ağır yaralanan Bilen kanlar içerisinde yerde kaldı. Diğer mezbaha çalışanlarının müdahalesiyle sakinleştirilen boğa kesim alanına götürüldü. Ağır yaralanan Bilen olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bilen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Boğanın saldırma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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