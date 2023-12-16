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        Otomobil Yeşilırmak'a uçtu; Anıl öldü

        AMASYA'da, köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobilin sürücüsü Anıl Aşçı (25) yaşamını yitirdi. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:30
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        Otomobil Yeşilırmak'a uçtu; Anıl öldü
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        AMASYA'da, köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçan otomobilin sürücüsü Anıl Aşçı (25) yaşamını yitirdi. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında, kent merkezindeki İstasyon Köprüsü'nde meydana geldi. Anıl Aşçı yönetimindeki 35 KFY 09 plakalı otomobille seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, İstasyon Köprüsü üzerinden Yeşilırmak Nehri'ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla Amasya Belediyesi İtfaiyesi su altı kurtarma, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kurtarma ekipleri, Aşçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil vinçle sudan çıkarıldı, Aşçı'nın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı. Aşçı'nın kullandığı otomobilin, köprünün üzerinden Yeşilırmak Nehri'ne düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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