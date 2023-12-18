Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Meydanda drift atan sürücüye 20 bin lira ceza

        AMASYA'dameydanda otomobil ile drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi, ehliyetine de el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meydanda drift atan sürücüye 20 bin lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA'dameydanda otomobil ile drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi, ehliyetine de el konuldu.

        Çelebi Mehmet Meydanı'nda dün akşam drift atan sürücü B.A.'yı görenler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden aracı ve sürücüyü tespit edip, harekete geçti. Otomobilinde yakalanan B.A.'ya 20 bin 342 lira ceza kesildi, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. B.A.'nın otomobili ile dift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Amasya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Amasya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        FLAŞ
        FLAŞ
        Amasya'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
        Amasya'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
        Öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı hokeyde hem milli oyuncu hem de antrenö...
        Öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı hokeyde hem milli oyuncu hem de antrenö...
        Otomobil Yeşilırmak'a uçtu; Anıl öldü
        Otomobil Yeşilırmak'a uçtu; Anıl öldü
        Amasya'da evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Amasya'da evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı