Meydanda drift atan sürücüye 20 bin lira ceza
AMASYA'dameydanda otomobil ile drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi, ehliyetine de el konuldu.
AMASYA'dameydanda otomobil ile drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi, ehliyetine de el konuldu.
Çelebi Mehmet Meydanı'nda dün akşam drift atan sürücü B.A.'yı görenler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden aracı ve sürücüyü tespit edip, harekete geçti. Otomobilinde yakalanan B.A.'ya 20 bin 342 lira ceza kesildi, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. B.A.'nın otomobili ile dift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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