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        Amasya'da jandarmanın arananlara operasyonunda 7 tutuklama

        AMASYA'daçeşitli suçlardan aranıp, jandarma ekiplerince yakalanan 58 kişiden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:30
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        Amasya'da jandarmanın arananlara operasyonunda 7 tutuklama
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        AMASYA'daçeşitli suçlardan aranıp, jandarma ekiplerince yakalanan 58 kişiden 7'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerince 13-17 Aralık tarihleri arasında aranan kişilere yönelik 'Şehit Uzman Jandarma Serhat Dağ Mercek-2 Operasyonu' gerçekleştirildi. Bu kapsamda 'dolandırıcılık', 'mala zarar verme', 'yaralama', 'hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma', 'kasten öldürme' gibi suçlardan aranan 58 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan G.Y. (29), A.A.U. (45), M.Y. (58), E.E.(49), M.K. (29), D.K.(27) ve C.E. (29) işlemleri sonrası tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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