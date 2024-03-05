Taksiye çarpıp takla atan otomobilin alkollü sürücüsü hafif yaralandı

AMASYA’da, aynı yöne giden taksiye yandan çarpıp takla atan otomobilin alkollü sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece Ferhat Tüneli çıkışında meydana geldi. Karacaoğlan Caddesi yönüne giden Emre Öksüz yönetimindeki 05 ACP 079 plakalı otomobil, geçmeye çalıştığı önündeki Fuat Balcı idaresindeki 05 T 0015 plakalı taksiye yandan çarptıktan sonra birkaç takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Öksüz hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Öksüz, sağlıkçıların ilk müdahalesi sonrası ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Emre Öksüz'ün yapılan kontrolünde 2,50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.