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        Engelli komşusunun burnunu kırıp, üzerine sıcak su döken şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

        AMASYA'da tartıştığı engelli komşusunun burnunu kırıp, eşi ve onun üzerine sıcak su döken Mehmet Üçok, adli kontrolle serbest kalmasının ardından yapılan itiraz sonrası tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:17 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:20
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        Engelli komşusunun burnunu kırıp, üzerine sıcak su döken şüpheli itiraz üzerine tutuklandı
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        AMASYA'da tartıştığı engelli komşusunun burnunu kırıp, eşi ve onun üzerine sıcak su döken Mehmet Üçok, adli kontrolle serbest kalmasının ardından yapılan itiraz sonrası tutuklandı.

        Olay, 21 Nisan'da İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yüzde 45 bedensel engelli Niyazi ile eşi Çiğdem Gedik, üst katlarında oturan Mehmet ve eşi Esra Üçok'la 'gürültü' ve balkona asılan çamaşırlara su dökülmesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Üçok komşusu Niyazi Gedik'e yumruk atıp, burnunu kırdı. Üçok, ardından apartmanın önündeki Gedik çiftinin üzerine sıcak su döktü. Çift Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Üçok gözaltına alındı. Üçok işlemleri sonrası adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık karara itiraz etti. Üçok, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Üçok, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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