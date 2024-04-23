Engelli komşusunun burnunu kırıp, üzerine sıcak su döken şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

AMASYA'da tartıştığı engelli komşusunun burnunu kırıp, eşi ve onun üzerine sıcak su döken Mehmet Üçok, adli kontrolle serbest kalmasının ardından yapılan itiraz sonrası tutuklandı.

Olay, 21 Nisan'da İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yüzde 45 bedensel engelli Niyazi ile eşi Çiğdem Gedik, üst katlarında oturan Mehmet ve eşi Esra Üçok'la 'gürültü' ve balkona asılan çamaşırlara su dökülmesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Üçok komşusu Niyazi Gedik'e yumruk atıp, burnunu kırdı. Üçok, ardından apartmanın önündeki Gedik çiftinin üzerine sıcak su döktü. Çift Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Üçok gözaltına alındı. Üçok işlemleri sonrası adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık karara itiraz etti. Üçok, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Üçok, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.