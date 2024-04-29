Amasya'da sağanak; yollar kapandı, hayvanlar mahsur kaldı
AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesi Yeniköy bölgesinde, kuvvetli yağış nedeniyle yollar kapandı, hayvanlar dağda mahsur kaldı.
AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesi Yeniköy bölgesinde, kuvvetli yağış nedeniyle yollar kapandı, hayvanlar dağda mahsur kaldı.
Gümüşhacıköy ilçesine bağlı çevre köylerde kuvvetli yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Araçların sürücüleri güçlükle ilerledi. Bölge halkı da otlatmak için dağlara çıkardığı hayvanlarıyla yolda mahsur kaldı. Gümüşhacıköy ilçesine bağlı 5 köyde sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağmur suyuyla tıkanan yolları kendileri açan bölge halkı, dağda mahsur kalan hayvanlarını da yine kendi imkanlarıyla kurtardı.
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