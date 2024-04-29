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        Amasya'da sağanak; yollar kapandı, hayvanlar mahsur kaldı

        AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesi Yeniköy bölgesinde, kuvvetli yağış nedeniyle yollar kapandı, hayvanlar dağda mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:21 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:25
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        Amasya'da sağanak; yollar kapandı, hayvanlar mahsur kaldı
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        AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesi Yeniköy bölgesinde, kuvvetli yağış nedeniyle yollar kapandı, hayvanlar dağda mahsur kaldı.

        Gümüşhacıköy ilçesine bağlı çevre köylerde kuvvetli yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Araçların sürücüleri güçlükle ilerledi. Bölge halkı da otlatmak için dağlara çıkardığı hayvanlarıyla yolda mahsur kaldı. Gümüşhacıköy ilçesine bağlı 5 köyde sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağmur suyuyla tıkanan yolları kendileri açan bölge halkı, dağda mahsur kalan hayvanlarını da yine kendi imkanlarıyla kurtardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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