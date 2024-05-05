Amasya'da tarihi çarşıdan hırsızlık yapan 2 şüpheli, adli kontrolle serbest
AMASYA'da, 540 yıllık Tarihi Bedesten Çarşısı'nda girdikleri iş yerinden 25 bin liralık ürün çalan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AMASYA’da, 540 yıllık Tarihi Bedesten Çarşısı’nda girdikleri iş yerinden 25 bin liralık ürün çalan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 3 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında, 540 yıllık Tarihi Bedesten Çarşısı’nda meydana geldi. Çarşıya giren 2 şüpheli, Elvan Karademir’e (45) ait iş yerinden 4 kadın saati seti, 3 gümüş ve kolye ucu, kol saati ve çakmak çalıp kaçtı. Şüphelilerin iş yerine girip, 25 bin liralık ürün çaldığı anlar, başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dün sabah saatlerinde iş yerine gelen Elvan Karademir, hırsızlığı fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, incelemelerinde, şüphelilerin A.M. (17) ve A.H. (16) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, A.M. ve A.H.’nin çaldığı ürünler de iş yeri sahibine teslim edildi.
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