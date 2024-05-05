Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da tarihi çarşıdan hırsızlık yapan 2 şüpheli, adli kontrolle serbest

        AMASYA'da, 540 yıllık Tarihi Bedesten Çarşısı'nda girdikleri iş yerinden 25 bin liralık ürün çalan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 15:04 Güncelleme: 05.05.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da tarihi çarşıdan hırsızlık yapan 2 şüpheli, adli kontrolle serbest
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA’da, 540 yıllık Tarihi Bedesten Çarşısı’nda girdikleri iş yerinden 25 bin liralık ürün çalan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 3 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında, 540 yıllık Tarihi Bedesten Çarşısı’nda meydana geldi. Çarşıya giren 2 şüpheli, Elvan Karademir’e (45) ait iş yerinden 4 kadın saati seti, 3 gümüş ve kolye ucu, kol saati ve çakmak çalıp kaçtı. Şüphelilerin iş yerine girip, 25 bin liralık ürün çaldığı anlar, başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dün sabah saatlerinde iş yerine gelen Elvan Karademir, hırsızlığı fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, incelemelerinde, şüphelilerin A.M. (17) ve A.H. (16) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, A.M. ve A.H.’nin çaldığı ürünler de iş yeri sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

        Benzer Haberler

        Amasya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
        Amasya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
        Amasya'da 83 parça tarihi eser ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakaland...
        Amasya'da 83 parça tarihi eser ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakaland...
        Enkazdan çıkarılan yaşlı adama kendi botunu giydiren itfaiye eri Aydın son...
        Enkazdan çıkarılan yaşlı adama kendi botunu giydiren itfaiye eri Aydın son...
        Amasya'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
        Amasya'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
        Taşova'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Taşova'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı yapıldı
        Gümüşhacıköy'de orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı yapıldı