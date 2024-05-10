Vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, Merzifon ilçesi Amasya-Çorum kara yolunda dün gece saatlerinde meydana geldi. Onur Güler’in kullandığı 34 FPY 573 plakalı otomobil, aynı yöne giden Cihat Usta yönetimindeki 05 EE 268 plakalı vince arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine trafik polisi, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Güler’in hayatını kaybettiği belirlendi. Güler’in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Merzifon Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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