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        Vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde aynı yöne giden vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Onur Güler (38), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:23 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:25
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        Vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        AMASYA’nın Merzifon ilçesinde aynı yöne giden vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Onur Güler (38), hayatını kaybetti.

        Kaza, Merzifon ilçesi Amasya-Çorum kara yolunda dün gece saatlerinde meydana geldi. Onur Güler’in kullandığı 34 FPY 573 plakalı otomobil, aynı yöne giden Cihat Usta yönetimindeki 05 EE 268 plakalı vince arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine trafik polisi, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Güler’in hayatını kaybettiği belirlendi. Güler’in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Merzifon Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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