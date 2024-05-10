AMASYA’da Vahide Yurttaş’ı (69) kendini savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcısı tarafından dolandırılmaktan polis kurtardı. 54 bin lirayı şüphelinin hesabına yatırmak isteyen Yurttaş’ı polis ekibi ikna edip vazgeçirdi. Yurttaş’ın kızı Ayşenur Yurttaş, “Polisler gelip annemle konuşmasaydı, annem asla onların dolandırıcı olduklarına inanmazdı. Polis ekiplerine de annemi kurtardıkları için teşekkür ediyorum’ dedi.

Olay, öğle saatlerinde Yüzevler Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, Vahide Yurttaş’ı arayıp, kendini savcı olarak tanıtarak ‘İsminin FETÖ soruşturmasına karıştığını, para yatırmaması halinde ise aklanamayacağını söyledi. Bunun üzerine Yurttaş, 46 bin lira değerindeki altını bozdurup, hesabındaki 8 bin lirayı da çekerek mahalle muhtarının yanına gitti. Yurttaş, durumu anlatıp, parayı bu kişinin hesabına yatıracağını söyledi. Bunun üzerine muhtar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, polis, asker veya savcının kendisinden para istemeyeceğini, yabancı numaraları açmaması gerektiğini söyleyerek, Vahide Yurttaş’ın dolandırılmasını engelledi.

DOLANDIRICI İLE YAŞLI KADIN TELEFONDA KONUŞTU Bu sırada dolandırıcının Yurttaş’ı araması üzerine ekipler, şüpheliyi oyalamasını istedi. Dolandırıcı yaptığı konuşmada, “Sizi son kez uyarıyorum, siz de yoruldunuz biz de yorulduk. Devlet elinden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyor. Bankaya gidin görevliye az önce geldim, bu parayı yatırın, borcum var yeğenime beni arayıp duruyor. Ben çok yoruldum, ben yaşlıyım, bana yardımcı olun, ben de evime döneyim diyeceksin’ dedi. Polis, şüphelinin yerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

‘POLİSİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM’ Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teşekkür eden Vahide Yurttaş’ın kızı Ayşenur Tiryaki (35), “Dün gündüz vakti annemi aramışlar. Bana annem akşam söyledi. Çünkü, kimseye haber verme, diye bayağı annemi korkutmuşlar. FETÖ suç örgütüne karıştınız, adınıza birikmiş dosyalarınız var, sizi bundan aklamamız için bizim hesabımıza para göndermeniz gerekiyor demişler. Annem de bankaya gitmiş, bankada para olmadığı için banka görevlileri paranızı yarın verebiliriz, deyince annem geri dönmüş. Telefondaki kişi de anneme o zaman yarın sizi ararız, deyip telefonu kapatmışlar. Bu sabah da yine annemi telefonla arıyorlar. Onun üzerine annem de maalesef bankaya gidip parasını çekmiş. Mahalle muhtarımıza konuyu anlatınca muhtar da direkt polisi çağırmış. Şimdilik annemin bir zararı yok” dedi.