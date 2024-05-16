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        Amasya'da jandarmanın bitkin halde bulduğu 2 yavru karaca, tedaviye alındı

        AMASYA'nın Taşova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan 2 yavru karaca, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 22:47 Güncelleme: 16.05.2024 - 22:50
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        Amasya'da jandarmanın bitkin halde bulduğu 2 yavru karaca, tedaviye alındı
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        AMASYA'nın Taşova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan 2 yavru karaca, tedaviye alındı.

        Taşova ilçesi Şeyhli köyünde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, arazide bitkin halde 2 yavru karaca buldu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yavru karacaları tedavisi için Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Veteriner hekim tarafından muayene edilen yavru karacalar, tedavilerinin ardından tekrar doğaya salınacak. 

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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