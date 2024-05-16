Amasya'da jandarmanın bitkin halde bulduğu 2 yavru karaca, tedaviye alındı

Taşova ilçesi Şeyhli köyünde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, arazide bitkin halde 2 yavru karaca buldu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yavru karacaları tedavisi için Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Veteriner hekim tarafından muayene edilen yavru karacalar, tedavilerinin ardından tekrar doğaya salınacak.

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