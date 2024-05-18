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        Et entegre tesisinde kesime hazırlanan büyükbaşa eziyet kamerada

        AMASYA'da bir et entegre tesisinde görevli iki kişi, kesim öncesi huysuzlanan büyükbaş hayvanı bayıltmak için başına defalarca baltayla vurdu, bir diğeri hayvana birkaç defa bıçak batırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:36 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:40
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        Et entegre tesisinde kesime hazırlanan büyükbaşa eziyet kamerada
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        AMASYA’da bir et entegre tesisinde görevli iki kişi, kesim öncesi huysuzlanan büyükbaş hayvanı bayıltmak için başına defalarca baltayla vurdu, bir diğeri hayvana birkaç defa bıçak batırdı. Cep telefonuyla görüntülenen anlar sosyal medyada yayınlandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

        Olay, Suluova İlçesi Harmanağılı köyünde faaliyet gösteren özel bir et entegre tesisinde meydana geldi. Kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı ve işçilere saldırmaya başladı. Görevliler hayvana müdahale etti. Sakinleşmemesi üzerine iki görevli, başına baltayla defalarca vurarak bayıltmak istedi, bir diğer kişi de birkaç defa bıçak batırdı. Yaşanan anlar, başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

        Görüntüler tepki çekerken tesisin avukatı Mehmet Akif Aydın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yıllardır faaliyet gösteren bir işletmedir. Hiçbir şekilde böyle bir durumla bugüne kadar karşılaşılmış değildir. Bu yaşanan olayın da nasıl olduğu, nasıl geliştiğiyle ilgili en kısa zamanda açıklama yapacağız. Üzücü bir olay” dedi.

        5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Görüntülerin ortaya çıkması üzerine tesiste görevli İ.T. (37) N.T. (19), H.S. (35), E.Ç. (20) ve A.A. (49) gözaltına alındı. Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada 17.05.2024 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bir et entegre tesisinde çekildiği iddia edilen, büyükbaş hayvana eziyet edildiğine dair görüntüler bulunduğu belirtilerek, Cumhuriyet Başsavcılığının bilgileri doğrultusunda, konu hakkında yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 kişi hakkında adli tahkikata başlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Amasya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce ilgili mevzuatlar doğrultusunda, işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanacağı da bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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