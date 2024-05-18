Et entegre tesisinde kesime hazırlanan büyükbaşa eziyet kamerada

AMASYA’da bir et entegre tesisinde görevli iki kişi, kesim öncesi huysuzlanan büyükbaş hayvanı bayıltmak için başına defalarca baltayla vurdu, bir diğeri hayvana birkaç defa bıçak batırdı. Cep telefonuyla görüntülenen anlar sosyal medyada yayınlandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Suluova İlçesi Harmanağılı köyünde faaliyet gösteren özel bir et entegre tesisinde meydana geldi. Kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı ve işçilere saldırmaya başladı. Görevliler hayvana müdahale etti. Sakinleşmemesi üzerine iki görevli, başına baltayla defalarca vurarak bayıltmak istedi, bir diğer kişi de birkaç defa bıçak batırdı. Yaşanan anlar, başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.