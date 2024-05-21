Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        AMASYA'da2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA'da2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Caddesi Suluova Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Ali Sütçü (52) yönetimindeki 34 BDP 842 plakalı otomobil, Murtaza Değerli (65) idaresindeki 19 AP 008 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada 2 sürücü ile Murtaza Değerli'nin gelini Derya Değerli (33), torunu Merve Nas Değerli (9), Saliha Sütçü (86) ve Meryem Yaman (59) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Değerli'nin iç kanama geçirdiği ve ameliyata alındığı öğrenilirken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Dört isim ifadeye çağrılıyor!
        Dört isim ifadeye çağrılıyor!
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...

        Benzer Haberler

        Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Amasya'da şehit mezarlıklarında karekod uygulaması başlatıldı
        Amasya'da şehit mezarlıklarında karekod uygulaması başlatıldı
        Suluova'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi
        Suluova'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi
        Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay Üyeleri, sağlık çalışanlarını ziyaret ett...
        Gümüşhacıköy Gönüllü Genç Kızılay Üyeleri, sağlık çalışanlarını ziyaret ett...
        Amasya'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
        Amasya'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
        Amasya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü
        Amasya'da otomobilin çarptığı genç kız öldü