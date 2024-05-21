Amasya'da 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

AMASYA'da2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Caddesi Suluova Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Ali Sütçü (52) yönetimindeki 34 BDP 842 plakalı otomobil, Murtaza Değerli (65) idaresindeki 19 AP 008 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada 2 sürücü ile Murtaza Değerli'nin gelini Derya Değerli (33), torunu Merve Nas Değerli (9), Saliha Sütçü (86) ve Meryem Yaman (59) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Değerli'nin iç kanama geçirdiği ve ameliyata alındığı öğrenilirken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor