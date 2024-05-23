Tüneldeki motosiklet kazası kamerada

AMASYA’da Ferhat Tüneli’nde yolun sağındaki bordür taşlarına çarparak devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ferhat Tüneli’nde Mehmet Yiğit Köknar’ın (19) kontrolünü yitirdiği 05 AL 006 plakalı motosiklet, yolun sağındaki bordür taşlarına çarparak devrildi. Yolda sürüklenen sürücü Köknar ve arkadaşı Kemal Korkut (25) yaralandı. İki yaralı kendi imkanlarıyla ayağa kalkarken, tünelden geçen araç sürücüleri yardıma koştu. Yaralılar, kazaya yardım için duran bir sürücünün otomobiliyle Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaskı bulunmayan sürücü Köknar’ın başını bordür taşlarına çarptığı için hayati tehlikesinin olduğu, arkadaşının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.