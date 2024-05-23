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        Tüneldeki motosiklet kazası kamerada

        AMASYA'da Ferhat Tüneli'nde yolun sağındaki bordür taşlarına çarparak devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 09:22 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:25
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        Tüneldeki motosiklet kazası kamerada
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        AMASYA’da Ferhat Tüneli’nde yolun sağındaki bordür taşlarına çarparak devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Ferhat Tüneli’nde Mehmet Yiğit Köknar’ın (19) kontrolünü yitirdiği 05 AL 006 plakalı motosiklet, yolun sağındaki bordür taşlarına çarparak devrildi. Yolda sürüklenen sürücü Köknar ve arkadaşı Kemal Korkut (25) yaralandı. İki yaralı kendi imkanlarıyla ayağa kalkarken, tünelden geçen araç sürücüleri yardıma koştu. Yaralılar, kazaya yardım için duran bir sürücünün otomobiliyle Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaskı bulunmayan sürücü Köknar’ın başını bordür taşlarına çarptığı için hayati tehlikesinin olduğu, arkadaşının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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