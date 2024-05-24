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        Bekçilerin dikkati sayesinde Roma ve Osmanlı dönemine ait 26 küp ele geçirildi

        AMASYA'da devriye görevi yürüten mahalle bekçilerinin şüphe üzerine arama yaptığı park halindeki kamyonetin kasasında 3'ü Roma, 23'ü ise Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boyutlarda 26 küp ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:21 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:25
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        Bekçilerin dikkati sayesinde Roma ve Osmanlı dönemine ait 26 küp ele geçirildi
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        AMASYA’da devriye görevi yürüten mahalle bekçilerinin şüphe üzerine arama yaptığı park halindeki kamyonetin kasasında 3'ü Roma, 23'ü ise Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boyutlarda 26 küp ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mahalle bekçileri gece devriye görevi sırasında semt pazarı alanından sesler gelmesi üzerine park halindeki bir kamyonette bulunan 3 kişinin yanına gitti. Şüphe üzerine kamyonetin kasasını kontrol eden bekçiler, 3'ü Roma, 23'ü ise Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boyutlarda 26 küp ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından B.S., F.U. ve R.H. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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