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        Amasya'da TIR'a çarpan otomobil yandı; sürücü öldü

        AMASYA'nın Taşova ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesine çarpıp, alev alan otomobilin sürücüsü Olcay Çöl (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 26.05.2024 - 10:15
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        Amasya'da TIR'a çarpan otomobil yandı; sürücü öldü
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        AMASYA'nın Taşova ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesine çarpıp, alev alan otomobilin sürücüsü Olcay Çöl (35), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Amasya D-100 kara yolu Taşova ilçesi Dörtyol köyü mevkisinde meydana geldi. Olcay Çöl yönetimindeki 05 ACY 546 plakalı otomobil, Süleyman Yalçıngil yönetimindeki 09 AIE 526 plakalı palet yüklü TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ile TIR'ın dorsesi alev aldı. İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma ile yangını söndürürken, otomobil içerisinde sıkışan Olcay Çöl hayatını kaybetti. Çöl'ün cansız bedeni Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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