Kendisini istihbaratçı olarak tanıtıp, Iraklı ailenin 2 milyon 278 bin TL'sini dolandırdı

AMASYA'da, kendisini istihbaratçı ve üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtan İbrahim Aygin (26), Irak uyruklu aileyi 12 saat boyunca telefonda tutup, 2 milyon 278 bin TL'lik para ile ziynet eşyasını aldı. Para ve ziynet eşyaların olduğu poşeti aileden aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

Olay, Yüzevler Mahallesi Sadık Esen Sokak'taki Iraklı ailenin evinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Aygin, aileyi telefonla arayıp kendisini istihbaratçı ve üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtarak, "Kimliğiniz bir suç örgütü çetenin evinden çıktı. Evinizde birazdan arama yapılacak. Elinizde ziynet eşyası ve para ne varsa ortaya dökün ve bizi bekleyin" diyerek, 12 saat boyunca telefonda konuşmalarıyla aileye korku salıp paniklemelerine neden oldu.

İbrahim Aygın daha sonra da ailenin oturduğu apartmana gidip, 50 bin dolar ile 20 bin dolar değerinde ziynet eşyası, 620 euro ve 17 bin TL olmak üzere toplam 2 milyon 278 bin TL'yi alıp ortadan kayboldu. DOLANDIRILDIKLARINI ANLAYINCA POLİSE GİTTİLER Iraklı aile bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, özel bir ekip oluşturup dolandırıcıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Kısa sürede güvenlik kamerasından kimlik tespitini tamamlayan ekipler, İbrahim Aygin'in araç değiştirip Amasya'dan ayrılarak Sivas'a geçtiğini belirledi. Özel ekip, dolandırıcıyı, çaldığı paralar ve ziynet eşyalarıyla Sivas'ta yakaladı. İbrahim Aygin, daha sonra Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilip sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.