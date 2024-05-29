Eski eşini darberip, pompalı tüfekle vurdu

AMASYA’da R.K (44), boşandığı H.B’yi (42) darbedip, pompalı tüfekle ayağından vurarak yaraladı. Polislerin yakaladığı R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.K.’nin eski eşini darbettiği anlar çevredeki kameralara yansıdı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Mehmet Varinli Caddesi’nde meydana geldi. R.K., bir süre önce boşandığı H.B.'nin yaşadığı apartmanın önüne gitti. R.K., burada minibüsten inen H.B.'yi darbedip yerde sürükledi, ardından da pompalı tüfekle 3 el ateş ederek kaçtı. H.B.’nin çığlıkları üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan H.B., Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.