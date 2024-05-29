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        Eski eşini darberip, pompalı tüfekle vurdu

        AMASYA'da R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:03 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:05
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        Eski eşini darberip, pompalı tüfekle vurdu
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        AMASYA’da R.K (44), boşandığı H.B’yi (42) darbedip, pompalı tüfekle ayağından vurarak yaraladı. Polislerin yakaladığı R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.K.’nin eski eşini darbettiği anlar çevredeki kameralara yansıdı.

        Olay, saat 02.30 sıralarında Mehmet Varinli Caddesi’nde meydana geldi. R.K., bir süre önce boşandığı H.B.'nin yaşadığı apartmanın önüne gitti. R.K., burada minibüsten inen H.B.'yi darbedip yerde sürükledi, ardından da pompalı tüfekle 3 el ateş ederek kaçtı. H.B.’nin çığlıkları üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan H.B., Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, R.K.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        O ANLAR KAMERADA

        Bu arada, sokaktaki arbede çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde R.K., minibüsten inen eski eşi H.B’yi apartmanına gireceği anda darbetti. Ardından da H.B’yi sürükleyerek apartmanın önünden hızla uzaklaştırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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