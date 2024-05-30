Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Düşük ayar altınla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı

        AMASYA'da kuyumcuya düşük ayar altınları 22 ayar olduğunu söyleyip bozdurarak dolandırıcılık yapan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 15:19 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düşük ayar altınla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA’da kuyumcuya düşük ayar altınları 22 ayar olduğunu söyleyip bozdurarak dolandırıcılık yapan 2 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün kent merkezindeki Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Kastamonu’dan kente gelen Gülsüm K. (64) ve dini nikahla yaşadığı Sadık K. (69), Kuyumcular Çarşısı’nda kuyumcuya girerek 22 ayar altın olduğunu söyledikleri bileziği bozdurup 48 bin 300 TL alarak ayrıldı. Bir süre sonra altınların düşük ayarda olduğunu fark eden kuyumcu İ.K., polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin, güvenlik kameralarından kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler yakalanıp, gözaltına alındı.

        Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerindeki aramada 13 bilezik ve 48 bin 300 TL ele geçirildi.

        Şüpheliler Gülsüm K. ve Sadık K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Türkiye artık 'çok yaşlı'
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği gece kulübü yangını soruşturması tamamlandı: 22,5 yıla kadar hapis istemi
        Beşiktaş'ta 29 kişinin can verdiği gece kulübü yangını soruşturması tamamlandı: 22,5 yıla kadar hapis istemi
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Artık daha çok boşanıyoruz
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Sınıfta öğretmen dövmenin kefaleti: 300 bin TL!
        Sınıfta öğretmen dövmenin kefaleti: 300 bin TL!
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        D vitamini eksikliği MS riskini artırıyor
        D vitamini eksikliği MS riskini artırıyor
        Philadelphia Koridoru neden önemli?
        Philadelphia Koridoru neden önemli?
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        İzmir Adalet Komisyonu Başkanı'na soruşturma
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

        Benzer Haberler

        Amasya Turizm Çalıştayı 2024-25 Hedefleri Çalıştayı düzenlendi
        Amasya Turizm Çalıştayı 2024-25 Hedefleri Çalıştayı düzenlendi
        Amasya'da pazarcı bulduğu altınları sahibine ulaştırdı
        Amasya'da pazarcı bulduğu altınları sahibine ulaştırdı
        Amasya'da öğretmen adayları görme engellileri daha iyi anlamak için goalbal...
        Amasya'da öğretmen adayları görme engellileri daha iyi anlamak için goalbal...
        Amasya'da eski eşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
        Amasya'da eski eşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
        Eski eşini darberip, pompalı tüfekle vurdu
        Eski eşini darberip, pompalı tüfekle vurdu
        Başarılı okçuluk sporcularından Hamamözü Kaymakamı Erdoğan'a ziyaret
        Başarılı okçuluk sporcularından Hamamözü Kaymakamı Erdoğan'a ziyaret