Amasya'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu, sele kapılan kadını taksici kurtardı

AMASYA'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokakları göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Şeyhcui Mahallesi'nde sele kapılan bir kadın ise taksici Tahsin Aydın tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Amasya'da 2 gündür etkisini sürdüren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle dönerken, bazı ev iş yerlerini de su bastı. Suyla dolan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sel suyuna kapıldı. O sırada seyir halinde olan taksici Tahsin Aydın, aracıyla suyun hızını kesmek için taksisini kadının önüne park etti. Suyun hızını kesen taksici, daha sonra kadını aracına alarak sel suyundan kurtardı. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.