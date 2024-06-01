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        Amasya'da 15 yıl önce işlenen cinayette, iş ortağı tutuklandı

        AMASYA'da 15 yıl önce öldürülen Mehmet Dönmez (46) cinayetiyle ilgili kurulan özel ekip tarafından 3 ilde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:58 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:00
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        Amasya'da 15 yıl önce işlenen cinayette, iş ortağı tutuklandı
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        AMASYA'da 15 yıl önce öldürülen Mehmet Dönmez (46) cinayetiyle ilgili kurulan özel ekip tarafından 3 ilde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Dönmez'in o dönem iş ortağı olan Hakan Beyazkürk (55) tutuklandı.

        Olay, 2009'da Merzifon ilçesinde meydana geldi. Mehmet Dönmez gece saatlerinde yol kenarında başından tüfekle vurulmuş halde bulundu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede Dönmez'in, hayatını kaybettiği belirlendi. 2009'da sonuç alamayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 yıl sonra kurduğu özel ekiple dosyayı yeniden açtı. 7 ay önce çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin teknik takibi ve HTS analizleri sonucu iş ortağı Hakan Beyazkürk ile N.B., B.B. ve M.G., 28 Mayıs'ta Merzifon ilçesiyle Samsun ve Mersin’de yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanıp, sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden iş ortağı Hakan Beyazkürk tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakan Beyazkürk, cezaevine götürülürken gazetecilerin, 'İş ortağınızı öldürdüğünüz doğru mu?' sorusuna "Doğru değil, hayır, kabul etmiyorum. Kim öldürdü bilemem. Polis bulacak onu ben değil. Şüphe üzerine tutuklandım" yanıtını verdi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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