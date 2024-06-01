Amasya'da 15 yıl önce işlenen cinayette, iş ortağı tutuklandı

AMASYA'da 15 yıl önce öldürülen Mehmet Dönmez (46) cinayetiyle ilgili kurulan özel ekip tarafından 3 ilde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Dönmez'in o dönem iş ortağı olan Hakan Beyazkürk (55) tutuklandı.

Olay, 2009'da Merzifon ilçesinde meydana geldi. Mehmet Dönmez gece saatlerinde yol kenarında başından tüfekle vurulmuş halde bulundu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede Dönmez'in, hayatını kaybettiği belirlendi. 2009'da sonuç alamayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 yıl sonra kurduğu özel ekiple dosyayı yeniden açtı. 7 ay önce çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin teknik takibi ve HTS analizleri sonucu iş ortağı Hakan Beyazkürk ile N.B., B.B. ve M.G., 28 Mayıs'ta Merzifon ilçesiyle Samsun ve Mersin’de yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.