Otomobil, virajda takla attı: 3'ü çocuk, 5 yaralı

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aynalı Mağara yolu mevkisinde meydana geldi. Erdal Çoruk’un (32) virajda kontrolünü yitirdiği 05 AAL 781 plakalı otomobil, yol kenarındaki bahçeye devrilip, takla attı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Çoruk ile eşi Derya Çoruk (32), çocukları Makbule Hüma (5), Fatma Betül (3) ve Ömer Faruk Çoruk (2) yaralandı.

AMASYA’da virajda takla atan otomobilin sürücü ile eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

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