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        Otomobil, virajda takla attı: 3'ü çocuk, 5 yaralı

        AMASYA'da virajda takla atan otomobilin sürücü ile eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:11 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:15
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        Otomobil, virajda takla attı: 3'ü çocuk, 5 yaralı
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        AMASYA’da virajda takla atan otomobilin sürücü ile eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Aynalı Mağara yolu mevkisinde meydana geldi. Erdal Çoruk’un (32) virajda kontrolünü yitirdiği 05 AAL 781 plakalı otomobil, yol kenarındaki bahçeye devrilip, takla attı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Çoruk ile eşi Derya Çoruk (32), çocukları Makbule Hüma (5), Fatma Betül (3) ve Ömer Faruk Çoruk (2) yaralandı.

        İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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