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        Boğazına sakız takılan öğrenciyi, öğretmeni 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

        AMASYA'da, boğazına sakız takılan öğrenci Metin Aydın (9), sınıf öğretmeni Songül Kanar'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:28 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:30
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        Boğazına sakız takılan öğrenciyi, öğretmeni 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
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        AMASYA'da, boğazına sakız takılan öğrenci Metin Aydın (9), sınıf öğretmeni Songül Kanar'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Şeyhcui Mahallesi'ndeki Fatih İlkokulu'nda meydana geldi. Teneffüste, 3'üncü sınıf öğrencisi Metin Aydın'ın çiğnediği sakız, nefes borusuna kaçtı. Öğrenci, rahatsızlığı devam edince de sınıf öğretmeni Songül Kanar'dan yardım istedi. Daha önce ilk yardım eğitimi alan Kanar, öğrenciyi 'Heimlich' manevrası yaparak kurtardı. Yaşananlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Sınıf öğretmeni Songül Kanar, "Hala olayın şokundayım ve elim ayağım titriyor. Yakın zamanda ilk yardım eğitimi aldık. "Başıma gelmez" dediğim olay bugün başıma geldi. İyi ki bu eğitimi almışım ve herkese de almasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

        Metin Aydın ise "Tam çiğneyecekken şekerli sakız boğazıma kaçtı. Ne yapacağımı bilemedim ve öğretmenimin yanına koştum. Öğretmenim hemen bana müdahale edip karnıma sırtıma vurdu. Daha sonra kustum ve boğazıma kaçan şekerli sakız bir anda çıktı. Öğretmenim beni kurtarınca rahatladım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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