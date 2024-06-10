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        Otomobil yol kenarında meyve satan esnafa çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde yol kenarında meyve satan Celal Gürle (66), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 20:33 Güncelleme: 10.06.2024 - 20:35
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        Otomobil yol kenarında meyve satan esnafa çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        AMASYA’nın Merzifon ilçesinde yol kenarında meyve satan Celal Gürle (66), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, Merzifon-Samsun karayolu galericiler sitesi mevkisinde meydana geldi. Enver P. yönetimindeki 67 DR 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında kiraz satan Celal Gürle'ye çarptı. Otomobil ardından da bariyerlere çarparak durdu. Kazada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan Gürle ile birlikte araçta bulunan Yasemin Karabulut ve Esila Karabulut yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Gürle’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gürle’nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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