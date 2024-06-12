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        Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, emekli maaşının asgari ücrete çıkarılması gerektiğini ifade ettim

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dün Sayın Erdoğan'la bir araya geldiğimizde emeklilerin maaşının asgari ücrete çıkarılması gerektiğini ve asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirmesi yapılması gerektiğini, ifade ettim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:58 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:00
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        Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, emekli maaşının asgari ücrete çıkarılması gerektiğini ifade ettim
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dün Sayın Erdoğan'la bir araya geldiğimizde emeklilerin maaşının asgari ücrete çıkarılması gerektiğini ve asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirmesi yapılması gerektiğini, ifade ettim" dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi program için Amasya’ya geldi. CHP Amasya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özel, buradan da Amasya Belediyesi’ne gidip, açıklamalarda bulundu. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Dün, Sayın Erdoğan'la bir araya geldiğimizde emeklilerin maaşının asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirmesi yapılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılması gerektiğini ve açıklanan maliyetin altındaki 9,25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini ifade ettim. 'Kaynak mı arıyorsunuz, kaynağı birlikte bulalım' dedim. CHP olsa böyle yapmaz. 100 liralık verginin 65 lirasını dolaylı vergiden, elektrikten, sudan, mazottan, benzinden, çaydan, şekerden, sigaradan toplamaz. Dolaylı vergi fabrikatörle, fabrikanın bekçisine aynı vergiyi verdirmektir. Yüzde 68 vergi böyle toplanmaktadır. Yüzde 21 de hepimizin aldığı maaşlardan gelir vergisi olarak kesilmektedir. Geriye yüzde 11 kimin verdiği vergidir, yüzde 11 çok para kazananların serbest sahiplerinin verdiği vergidir. Aslında adaletli vergi tam tersi olmalıdır. Yüzde 90’ı kazananlar vermelidir. Yüzde 10 çalışanların maaşından gelir vergisi kesilmelidir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az kazanmayandan hiç vergi alınmamalıdır. Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a dün teklifimizi sunduk" dedi.

        '3 EKONOMİ KURMAYI BAKAN ŞİMŞEK İLE BİR ARAYA GELECEK'

        Partinin 3 değerli ekonomi kurmayının ileriki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geleceğini söyleyen Özel, "Vergide adalet önerimizi somutlaştıracak. Ardından Meclis'te hiçbir parti, hiçbir vatandaşın temsilcisi dışlanmadan, Meclis'in çalıştırılması, adaletli bir vergi sistemine geçilmesi, emekli maaşına, asgari ücrete ve tarım ürünlerine zam verilmesi, bu yoksulluğun çaresinin çözülmesi istenmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. O ki, Cumhuriyet için kimsesizlerin kimsesi demiştir. İşte birilerinin hor gördüğü emeklinin zam yapmadan temmuzu geçirelim denen asgari ücretlinin dostu o kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet'tir, Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'dir" diye konuştu.

        'BU ELİ HAVADA BIRAKMAYIN'

        Tüm siyasi partiler ve partilerin liderlerine seslenen Özel, "Cumhuriyet'in Meclisi'ysek, bu milletin meclisiysek, bir avuç zengin için değil, bu meydanları dolduranlar için, bu maaşıyla ay ortasını getiremeyenler için, bu evladını okutamayanlar, karnını doyuramayanlar için bir şey yapmak zorundayız. Cumhuriyet, halk için vardır. Millet için vardır. Onların yüzünü güldürmek için vardır. Biz emeklimizin ve emekçimizin, esnafımızın ve çiftçimizin yüzünü güldürmek için tüm siyasi partilere, başta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne elimizi uzatıyoruz. Bu el emekten, emekliden ve emekçiden yana olan bir eldir. Bu eli havada bırakmayın" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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