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        Jandarma aracı, şehidin oğlu için 'sünnet arabası' oldu

         AMASYA'dajandarma aracı, 2018 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın (26) oğlu Alp Aslan Çakı (7) için sünnet arabası oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 19:54 Güncelleme: 20.06.2024 - 19:55
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        Jandarma aracı, şehidin oğlu için 'sünnet arabası' oldu
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         AMASYA'dajandarma aracı, 2018 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı’nın (26) oğlu Alp Aslan Çakı (7) için sünnet arabası oldu.

        2018 tarihinde Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen operasyonda, el yapımı patlayıcı infilak etti. 

        Patlamada Uzman Çavuş Kadir Çakı şehit oldu. Merkeze bağlı Beldağ köyünde defnedilen şehidin oğlu Alp Aslan Çakı için kentte ailesi tarafından sünnet töreni düzenlendi. Şehidin eşi Hanife Çakı Amasya İl Jandarma Komutanlığı’na giderek oğlu Alp Aslan Çakı için sünnet töreni yaptığını belirtip askerleri davet etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri bir aracı balonlarla süsleyerek sünnet aracına dönüştürdü. Sirenler çalarak Hanife Çakı'nın yaşadığı eve gelen jandarma ekipleri, Alp Aslan Çakı’ya sürpriz yaptı.  Amasya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Arı eve gelerek şehidin oğluna, bisiklet hediye etti. Sünnet arabasına binen Alp Aslan Çakı, sirenler eşliğinde şehir turu attıktan sonra şehit babasının mezarının başına gitti. Babasının mezar taşını öpen Alp Aslan Çakı ardından köyünde sünnet töreni yapılacak alana gitti. 

        Beldağı Köyü’nde yapılan sünnet düğününe Amasya Valisi Yılmaz Doruk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Arı ile çok sayıda davetli katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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