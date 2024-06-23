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        Girdiği baraj gölünde boğuldu

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlemek için baraj gölüne giren Mertcan Şenol'un (21) cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:15 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:20
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        Girdiği baraj gölünde boğuldu
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        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlemek için baraj gölüne giren Mertcan Şenol'un (21) cesedi bulundu.

        Olay, dün Merzifon ilçesindeki Hırka Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşıyla gittiği baraj gölüne serinlemek için giren Mertcan Şenol, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye, sağlık, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Amasya Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Baraj suyunda botlar ile arama yapan ekipler, Şenol'a ulaşamadı.

        Havanın kararmasıyla aramayı sonlandıran ekipler, bu sabah erken saatlerde yeniden barajda çalışma başlattı. Dalgıçların çalışmaları sonucu Şenol'un baraj gölünde suya girdiği yerin yaklaşık 10 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Şenol'un cesedi, otopsi için Merzifon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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