Girdiği baraj gölünde boğuldu

Havanın kararmasıyla aramayı sonlandıran ekipler, bu sabah erken saatlerde yeniden barajda çalışma başlattı. Dalgıçların çalışmaları sonucu Şenol'un baraj gölünde suya girdiği yerin yaklaşık 10 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Şenol'un cesedi, otopsi için Merzifon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay, dün Merzifon ilçesindeki Hırka Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşıyla gittiği baraj gölüne serinlemek için giren Mertcan Şenol, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye, sağlık, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Amasya Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Baraj suyunda botlar ile arama yapan ekipler, Şenol'a ulaşamadı.

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