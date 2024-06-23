Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Lüks otomobiliyle gelip, cami tuvaletinden sabunluk çaldı; o anlar kamerada

        AMASYA'nın Suluova ilçesinde, lüks otomobiliyle mahalleye gelen kişi, caminin tuvaletini girdikten sonra sabunluğu çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:32 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lüks otomobiliyle gelip, cami tuvaletinden sabunluk çaldı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA’nın Suluova ilçesinde, lüks otomobiliyle mahalleye gelen kişi, caminin tuvaletini girdikten sonra sabunluğu çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Suluova ilçesi Şeker Mahallesi’nde bulunan TOKİ Camii’nde meydana geldi. Lüks otomobiliyle mahalleye gelen kişi, caminin tuvaletini girdi. Tuvalette ellerini yıkayan kişi, daha sonra da duvarda asılı olan sıvı sabunluğu beline sokup elbisesiyle kapattı. Ardından da dışarı çıkan şüpheli otomobiliyle bölgeden uzaklaştı. Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen şüphelinin o anlarını güvenlik kamerası kaydetti. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu
        Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu
        Otogar tıklım tıklım!
        Otogar tıklım tıklım!
        Kapıyı açıp kurtuldu!
        Kapıyı açıp kurtuldu!
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        TBMM'de 'kripto para' görüşmesi başlıyor
        TBMM'de 'kripto para' görüşmesi başlıyor
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Genç kadına sokakta kanlı pusu!
        Genç kadına sokakta kanlı pusu!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Güvenlik korucularının otomobili şarampole devrildi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
        Güvenlik korucularının otomobili şarampole devrildi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Müzik tarihinin en büyük satışı
        Müzik tarihinin en büyük satışı
        Edirne'de göletteki toplu balık ölümlerine inceleme: Geleceğimizi katletmişler
        Edirne'de göletteki toplu balık ölümlerine inceleme: Geleceğimizi katletmişler
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Ronaldo çılgınlığı!
        Ronaldo çılgınlığı!

        Benzer Haberler

        Amasya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu
        Amasya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu
        Girdiği baraj gölünde boğuldu
        Girdiği baraj gölünde boğuldu
        Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 105. yılı kutlandı
        Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 105. yılı kutlandı
        Amasya'da off-road araçları ve motosikletlerle geçiş gösterisi yapıldı
        Amasya'da off-road araçları ve motosikletlerle geçiş gösterisi yapıldı
        Amasya'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Amasya'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        GRAFİKLİ - Cumhuriyet'in doğumu ve demokratik sisteme geçişin ilk adımı: Am...
        GRAFİKLİ - Cumhuriyet'in doğumu ve demokratik sisteme geçişin ilk adımı: Am...