Soğuk hava deposunun bahçesindeki yangın, 3 saatte söndürüldü

Merkeze bağlı Kızseki mevkiinde bir firmaya ait soğuk hava deposunun bahçesindeki boş plastik kasalar, saat 11.30 sıralarında alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Depoda zararın oluştuğu yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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