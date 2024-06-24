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        Soğuk hava deposunun bahçesindeki yangın, 3 saatte söndürüldü

        AMASYA'da soğuk hava deposunun bahçesinde çıkan yangın, 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:33 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:35
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        Soğuk hava deposunun bahçesindeki yangın, 3 saatte söndürüldü
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        AMASYA’da soğuk hava deposunun bahçesinde çıkan yangın, 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

        Merkeze bağlı Kızseki mevkiinde bir firmaya ait soğuk hava deposunun bahçesindeki boş plastik kasalar, saat 11.30 sıralarında alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Depoda zararın oluştuğu yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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