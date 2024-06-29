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        Yeşilırmak'ta balık ölümleri

        AMASYA'da Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:20
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        Yeşilırmak'ta balık ölümleri
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        AMASYA'da Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri yaşandı. İlk belirlemelere göre balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı belirtildi.

        Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği Pirinçci Mahallesi’nde balık ölümleri meydana geldi. Su yüzeyine çıkan ölü balıkları gören mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, incelemenin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekipler, hem nehirden hem de balıklardan numune aldı. İlk belirlemelere göre, balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı ifade edildi. Kesin sonucun, numunelerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

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