İzmir'de orman yangını (6)

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın İzmir'de devam eden yangınları yerinde incelemek üzerine bölgeye hareket ettiği ifade edildi.

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