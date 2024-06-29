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        İzmir'de orman yangını (6)

        BAKANYUMAKLI, İZMİR'E GİDİYORTarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın İzmir'de devam eden yangınları yerinde incelemek üzerine bölgeye hareket ettiği ifade edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 21:10 Güncelleme: 29.06.2024 - 21:10
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        İzmir'de orman yangını (6)
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        BAKANYUMAKLI, İZMİR'E GİDİYOR

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın İzmir'de devam eden yangınları yerinde incelemek üzerine bölgeye hareket ettiği ifade edildi.

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