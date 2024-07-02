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        Bağda cansız bedeni bulundu; ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek

        AMASYA'da Alpaslan Caddesi'ndeki bağda ölü bulunan Veysel Yıldız'ın (59), ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:00
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        Bağda cansız bedeni bulundu; ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek
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        AMASYA'da Alpaslan Caddesi'ndeki bağda ölü bulunan Veysel Yıldız'ın (59), ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

        Merkeze bağlı Alpaslan Caddesi'nde bulunan bağda yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polise ihbar etti. Kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, adının Veysel Yıldız olduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi. Vücudunda herhangi bir kesik ve darp izine rastlanılmadı. Yıldız'ın cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yıldız'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belli olacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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