Amasya'da 15 kaçak göçmen yakalandı; 3 tutuklama

AMASYA'da yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 15 Afganistanlı göçmeni taşıyan hafif ticari araç ve otomobildeki organizatör ile birlikte 3 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün kent merkezi girişinde polis uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine otomobil ve ardından gelen hafif ticari aracı birbiriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle durdurdu. Ekiplerin hafif ticari araçta yaptığı aramada, Erzurum'dan alınıp yola çıkan, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 15 kaçak göçmeni yakalandı. Otomobildeki Medine K. (42), Selahattin Diri (45), Osman Süngü (38) ve hafif ticari araçtaki Ahmet Arıkan (44) yakalanıp gözaltına alındı.