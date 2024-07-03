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        Amasya'da 15 kaçak göçmen yakalandı; 3 tutuklama

        AMASYA'da yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 15 Afganistanlı göçmeni taşıyan hafif ticari araç ve otomobildeki organizatör ile birlikte 3 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:10 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:15
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        Amasya'da 15 kaçak göçmen yakalandı; 3 tutuklama
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        AMASYA'da yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 15 Afganistanlı göçmeni taşıyan hafif ticari araç ve otomobildeki organizatör ile birlikte 3 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dün kent merkezi girişinde polis uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine otomobil ve ardından gelen hafif ticari aracı birbiriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle durdurdu. Ekiplerin hafif ticari araçta yaptığı aramada, Erzurum'dan alınıp yola çıkan, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 15 kaçak göçmeni yakalandı. Otomobildeki Medine K. (42), Selahattin Diri (45), Osman Süngü (38) ve hafif ticari araçtaki Ahmet Arıkan (44) yakalanıp gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selahattin Diri, Osman Süngü ile Ahmet Arıkan çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Medine K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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